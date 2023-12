Pandoro gate | il dettaglio è una splendida notizia per Chiara Ferragni | così può davvero cambiare tutto?

(Di sabato 23 dicembre 2023) Personaggi tv., laper lei: cambia, svolta nel caso – Cheabbia sbagliato è fuori discussione. È stata lei stessa ad ammetterlo nell’ormai celebre video di scuse pubblicato su Instagram. Se ci saranno conseguenze penali, per lei e per la Balocco, sarà la Procura di Milano a stabilirlo, non certo i fan tantomeno i detrattori dell’imprenditrice. Ad ogni modo, in queste ore, qualcuno ha focalizzato l’attenzione sull’etichetta che accompagnava il prodotto alimentare e un“scagionerebbe” l’influencer. Scopriamo insieme di cosa si tratta… (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:, quanto perde ogni giorno: le cifre in fumo Leggi ...

Una fonte ha rivela to come starebbe Chiara Ferragni dopo tutte le polemiche scoppiate a causa del Pandoro-gate L'articolo “Distrutta , non esce da ... (novella2000)

Ilè un problema per Chiara Ferragni tanto quanto Chiara Ferragni è diventata un problema per la sinistra. Non a caso Del Debbio, a Dritto e rovescio su Rete 4, invita due esponenti di ..."Faida a Repubblica", L'articolo su Zerocalcare spacca la redazione Ma cosa scrive il giornalista Si parla ovviamente deldi Chiara Ferragni e delle conseguenze profonde della vicenda.La maggior parte degli italiani ha un opinione negativa (o molto negativa) di quanto accaduto, solo un quarto del campione assolve l'influencer. La rilevazione di 'Termometro Politico' ...Un “bigino di fundraising” per non addetti ai lavori scritto in dialogo con Giuseppe Ambrosio, docente alla Lumsa ...