Pandoro-Ferragni | cambia tutto! “Se è così | Chiara è innocente” | la scoperta

(Di sabato 23 dicembre 2023) Non si placano le polemiche intorno a, a seguito dello scandalo scatenato dalla sanzione dell’Antitrust sulPink Christmas di Balocco. Chiusa nel silenzio del suo bellissimo (e nuovissimo) appartamento milanese dopo lo scandalo scatenato dalla sanzione dell’Antitrust.che lasciava intendere che acquistandolo si sarebbe contribuito a sostenere le cure dei bambini ricoverati all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Soldi mai giunti alla struttura.Nel frattempo, l’indagine della Procura di Milano si allarga ad altre iniziative analoghe, come quella delle uova di Pasqua. Ma c’è un particolare sull’etichetta che sta risvegliando tutti i fan più accaniti, fan che sperano in una sua “rinascita”.Leggi anche:, un’altra brutta “botta”: la ...

"Nessune nessun uovo di Pasqua, mi raccomando", dice ai colleghi del partito in Lombardia ... Ma non vuole parlare di Chiara: "Non fatemi polemizzare", dice ai cronisti che lo ...E alla raccolta firme di Gioventù Nazionale (i giovani del partito) per l'eliminazione dall'elenco dei Benemeriti milanesi della coppia- Fedez replica anche il presidente del Senato Ignazio ...Sostanzialmente sono dei sogni e su questo la Ferragni ha costruito il suo impero". Quanto accaduto, però, con il caso del pandoro Balocco e la beneficienza ai bambini dell'Ospedale Regina Margherita ...Caro direttore, dopo il caso Ferragni che percepisce cachet da un milione di euro per sponsorizzare un pandoro e un milione e 200mila euro per delle uova di Pasqua, spero proprio che gli ...