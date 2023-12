Pandori Ferragni-Balocco venduti anche a 120 euro | pioggia di offerte per i gadget su E-bay | Fb e Subito it a cifre stellari

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il più fortunato è stato Mauro, di Longiano, in provincia di Forlì-Cesena. Aveva in casa un Pandorogriffato da Chiarae visto il clamore mediatico di questi ultimi giorni l’ha messo in vendita sul sito specializzato.it e nel giro di poche ore ha trovato un acquirente a 120. Sullo stesso sito di e-commerce Mattia di Colleferro in provincia di Roma è riuscito a piazzare un pandoro dello scandalo a 70e Nicola Orlandini di Lucca è riuscito a venderlo a poco meno: 65già incassati con transazione registrata. C’è chi la spara: 15 milaper un «prototipo rosa» La prima cosa che salta all’occhio è che tanti consumatori che hanno comprato il pandoro con la polverina rosa nelle feste del 2022 l’hanno mantenuto intonso nella ...

