Panchina Milan | Pioli a rischio esonero? Ecco quanto sappiamo | PM NEWS

I rossoneri devono vincere per non perdere il treno scudetto. I campani, ultimi in classifica, devono dare una scossa alla stagione, prima che sia ... (ilgiornale)

Il Milan pareggia contro la Salernitana, ma potrebbe pensare alla Panchina per le prossime stagione. Ecco i nomi per il post Stefano Pioli (pianetamilan)

'La Gazzetta dello Sport' nella sua versione online parla del Milan . la panchina di Stefano Pioli in bilico. Riflessioni in corso (pianetamilan)

QUOTE PROSSIMO ALLENATOREE' già scattato il totonomi su cui sarà il nuovo allenatore del. Alcuni bookie stilano già le quote sulle proprie lavagne, ipotizzando profili in linea con il ...Allegri (LaPresse) - Calciomercato.itI gialloblu, guidati inda Eusebio Di Francesco, nel ... AllegriCLASSIFICA SERIE A:Inter punti 41; Juventus 37;32; Bologna 28; Napoli e Fiorentina 27;...Thiago Motta si affida a Lucumì al centro della difesa, con Calafiori a sinistra, mentre in attacco tutto confermato.In attesa di conoscere il risultato di Inter-Lecce, in programma a San Siro alle 19, la Juve fa la sua parte vincendo 2-1 sul campo del Frosinone, tre punti che la portano a -1 dalla ...