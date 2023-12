Palermo | Omicidio Celesia | gip dispone custodia in carcere per il 22enne fermato

(Di sabato 23 dicembre 2023), 23 dic. (Adnkronos) - Resta inil ragazzo di 22 anni arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco nell'ambito dell'inchiesta per l'di Lino, il ragazzo ucciso tre giorni fa in una discoteca a. Il gip diha disposto lacautelare inper il ragazzo. Il fratello di 17 anni, accusato divolontario, comparirà invece il 25 dicembre davanti al gip del Tribunale dei minori. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore diMaurizio de Lucia e dalla Procuratrice dei minori Claudia Caramanna.

colpi to fuori da una discoteca nel centro di Palermo e morto in ospedale . Sono in corso le indagini della squadra mobile per ricostruire quanto ... ()

I dubbi degli inquirenti: dal movente alla mano del killer Il 17enne la mattina dopo l'avrebbe telefonato al 112 dicendo di aver sparato per difendere il fratello maggiore. Immediatamente ...L'di Lino Celesia dopo la rissa in discoteca, 17enne si consegna: 'Sono stato io a sparare' In un esercizio commerciale di via Isidoro La Lumia, sono state riscontrate la mancanza di Scia, ...Nel corso dei servizi in centro, inoltre, sono state identificate 354 persone: 66 con precedenti di polizia. Controllati 209 veicoli ed elevate 58 sanzioni per infrazioni al codice della strada, 3 i v ...La notte del 21 dicembre, la città di Palermo è stata scossa da un tragico evento. Il giovane Rosolino Celesia, 22 anni, è stato ucciso in seguito a una rissa fuori dalla discoteca Notr3 del capoluogo ...