Palermo | Corini | “Abbiamo reagito alle difficoltà Como? Squadra di qualità”

Il tecnico del Palermo Corini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Pisa: “Non stiamo vivendo un buon ... (sportface)

Via, puff! Tutte le critiche, tutti i cattivi pensieri, tutte le amarezze raccolte fino al minuto 81 di Palermo-Pisa, spazzate via dal gol di... (calciomercato)

Sconfitto a Brescia per la prima volta nella gestione Fabregas , il Como ospita in questo diciottesimo turno di serie B il Palermo di Corini . Lariani ... (infobetting)

Como -3 - 3, commento e pagelle 'La squadra ha fatto una partita di grande livello - ha dettoa fine gara - nel primo tempo eravamo in dominio totale e dovevamo probabilmente fare un ...A decidere la partita le reti di Di Francesco, Segre e Graves per il, Cutrone, Gabriellone e Verde.manda in campo Nedelcearu al centro con Marconi indifesa davanti al portiere ..."Meritavamo un risultato diverso, faccio fatica ad accettarlo". Lo ha detto Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni.C’è rammarico e anche delusione nelle parole di Eugenio Corini alla fine della gara tra Como e Palermo. Il tecnico dei rosanero ha commentato in mixed zone l’incontro terminato 3-3 allo stadio ...