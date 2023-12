Palermo | Aiello | ' ok attività programma natalizio Quinta Circoscrizione'

(Di sabato 23 dicembre 2023), 23 dic. (Adnkronos) - "Sono soddisfatto dellee delil "Natale in V", che per il secondo anno consecutivo la Vorganizza. Un calendario ricco diiniziato il 10 Dicembre scorso, che vede protagonisti i bambini e che coinvolge Parrocchie, Centri sociali, Scuole e associazioni che operano nel territorio". Così il presidente della VdiAndrea. "Queste leinper domani: alle ore 9:45 ci sarà la benedizione del Parroco Padre Fabrizio della Parrocchia San Giuseppe (Passo di Rigano) a seguire, alle ore 10, inizia lo spettacolo per i bambini. Su un trenino, i bambini con gli animatori e Babbo Natale, ...

'Il giudice - dice il segretario generale Filcams Cgil, Giuseppe- ha ritenuto che non si trattasse di cessione di ramo d'azienda ma dell'intera azienda e quindi ha ritenuta ...In campo Lorenzo Corsino, Responsabile Tecnico, e il team manager Daniele Di Salvo. Presente anche la fisioterapista Lucia D'. La data precisa del prossimo appuntamento in programma a ...Allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” si affrontano Como e Palermo in un vero e proprio scontro diretto per una posizione di vertice nella classifica di Serie B. Fabregas contro Corini per la diciottesima ...Il Palermo di Eugenio Corini scende in campo allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como in occasione della diciottesima giornata del campionato di Serie B. La compagine guidata dal tecnico di Bagnolo M ...