Pagelle Torino-Udinese 1-1 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di sabato 23 dicembre 2023) Le, ie ildi1-1, match della diciassettesima giornata di. Un punto a testa per le due squadre, che salgono rispettivamente a 24 e 14 punti in classifica. La squadra di Cioffi è la formazione che ha pareggiato più gare nella/24: 11 in totale – almeno due più di ogni altra squadra. La prima occasione è di Lucca che al 12? stacca di testa su cross di Ebosele e trova l’esterno della rete. Sei minuti dopo ilrisponde con una conclusione dalla distanza di Ilic, ma Silvestri si allunga e devia. Lucca è il più vivace dei suoi, al punto che al 41? è lui a provarci con una rovesciata che termina a lato. Nel complesso però è il ...

