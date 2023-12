Pagelle Frosinone-Juventus 1-2 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ledi1-2 con iai protagonisti e ildel match della diciassettesima giornata di. I bianconeri la sbloccano dopo pochi minuti grazie a una super giocata del giovane Yildiz alla prima da titolare e al primo gol in A, poi nel secondo tempo arriva il pareggio a opera di Baez su una disattenzione difensiva degli ospiti. Nel finale Vlahovic, il più discusso, firma il gol vittoria della squadra di Allegri. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Turati; Lirola (30? Baez, 79? Kvernadze), Romagnoli, Monterisi, Lusuardi; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge (69? Cheddira), Garritano (69? Harroui). A disp.: Cerofolini, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il campionato di Serie A 2023/24:- Juve Ledei protagonisti del match trae Juve, valido per il campionato di Serie A 2023/24. TOP: Yildiz, McKennie, Soulé FLOP: Kostic, Kaio Jorge VOTI: a fine ...commentsVolevo mandare gli auguri a tutti di buone feste. Un abbraccio a tutto il pubblico, ci vediamo il 29 dicembre contro il Frosinone che faremo sicuramente una grande partita. Non vogliamo abbassare la ...