Pagelle Frosinone-Juve | i voti ai protagonisti del match

(Di sabato 23 dicembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per il campionato di Serie A 2023/24:Ledeideltra, valido per il campionato di Serie A 2023/24. TOP: Yildiz, McKennie, Soulé FLOP: Kostic, Kaio Jorge: a fine partita

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Napoli-Frosinone , match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023 / 2024 . ... (sportface)

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli ottavi della Coppa Italia 2023/24: Pagelle Napoli-Frosinone Le Pagelle dei ... (calcionews24)

Napoli – Frosinone vede la disfatta degli azzurri. Gli uomini di Mazzarri capitolano per 4 0 contro i ciociari e dicono addio, nella maniera ... (terzotemponapoli)

commentsGiovani Di Lorenzo ha vissuto la sua peggior partita da quando veste la maglia del Napoli: entrato nella ripresa ha commesso due errori importanti Giovani Di Lorenzo ha vissuto la sua peggior partita ...FROSINONE - "In questo momento commentare la Superlega è superfluo. Ci sono il presidente Ferrero e il Ceo Scanavino che si occupano di questo, noi pensiamo al campo e ai nostri obiettivi”. Così a ...Milik batte Vlahovic: il polacco è titolare in Frosinone Juve. Solo panchina per l’attaccante serbo allo Stirpe Sarà Milik, e ...