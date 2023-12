Ostigard in uscita | Napoli alla ricerca di un sostituto

... sia in entrata che in. Calciomercato Napoli a gennaio Secondo quanto riporta Sky, tra i ... L'alternativa è Faraoni dell'Hellas Verona Sempre in difesa, anche Leo Skiripotrebbe lasciare ...Per questo motivo, la dirigenza si sta già muovendo sia in entrata che inper regalare a ... Non solo Zanoli: a nchepotrebbe salutare Napoli e a maggior ragione, in quel caso, Mazzarri ...Si prospettano cambiamenti anche in difesa: con Ostigard in uscita sarà infatti necessario trovare un sostituto del centrale norvegese. Per quanto riguarda il centrocampo, al momento sono stati ...Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, attraverso i suoi canali social, annuncia che anche Ostigard è in uscita dal Napoli a gennaio ...