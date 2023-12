Ospedale Papa Giovanni | trapianto a cuore fermo su un bambino Il gesto d’amore di due genitori

(Di sabato 23 dicembre 2023) Bergamo. Undi 7 anni ha ricevuto all’XXIII di Bergamo unche aveva smesso di battere da 20 minuti. È un caso di donazione di. Questa metodica di prelievo è stata introdotta in Italia da qualche mese ed è stata applicata solo su pazienti adulti. Per la prima volta nel nostro Paese è stata realizzata su un paziente in età pediatrica. Donati oltre al, anche fegato e reni. Il prelievo ed ildisono stati effettuati dall’equipe del Centro trapianti didell’XXIII, diretto da Amedeo Terzi, in collaborazione con gli specialisti del ...

