Osimhen | il rinnovo procede lentamente Ricorda quel che accadde con Cavani Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 dicembre 2023), il. E c’è il precedente. Lo scrive ladello Sport con Salvatore Malfitano.è necessario, inutile girarci intorno. E finché sarà arruolabile, il Napoli non ne può prescindere. È un discorso che vale per il breve e il lungo termine. Presto, infatti, dovrà rispondere alla convocazione della Nigeria per la Coppa d’Africa, che potrebbe tenerlo lontano dall’Italia anche per un mese e più. Il tutto mentre le trattative per ildi contratto procedono, anche se. De Laurentiis ha rassicurato i napoletani, il nuovo accordo si farà. Parole recepite con cautela, considerando che i discorsi vanno avanti dall’estate, tra mille tribolazioni. Inoltre, prolungare con termini ...