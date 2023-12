Osimhen | è fatta per il rinnovo fino al 2026 Di Marzio

(Di sabato 23 dicembre 2023) Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di, Victoravrebbe trovato l’accordo con il Napoli per unal. #@sscnapolial@SkySport @victor9 — Gianluca Di(@Di) December 23, 2023 A confermare la notizia è anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Victorsigns new deal at Napoli — confirmed. Documents also in place. https://t.co/nMqVPJjfF6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2023 STAMANI, LA GAZZETTA SULè necessario, inutile girarci intorno. E finché sarà arruolabile, il ...

Contro il Lecce il Napoli ha vinto una partita importante per la classifica e per il morale. Dopo un inizio di campionato difficile, la ... (dailynews24)

IN AGGIORNAMENTO FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Calciomercato Non solo: tutti i rinnovi ufficiali Sistemati anche gli ultimi dettagli tra il procuratore e il Club:rinnoverà con il Napoli fino al 2026. La clausola rescissoria si aggierà tra i 12o e i 130 milioni di euro. Formalizzati per iscritto gli accordi verbali, ora manca solo la firma del giocatore.Ora bisogna guardare avanti ma sono fiero di essere nel cuore dei Napoletani."e Kvara. La ... Non penso che vadama capisco gli aspetti commerciali e di immagine." Cosa ne pensa della ...Cristiano Biraghi, difensore e capitano della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo la partita vinta 0-1 sul campo del Monza: "Speravo in una buona prestazione e nel risultato per passare dei giorni ...mentre il Napoli è tutt'altro che certo di trattenere Osimhen anche perchè da più parti si continua a dire che il rinnovo è cosa fatta senza tuttavia che arrivi mai la tanto agognata firma sul ...