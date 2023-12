Oroscopo Paolo Fox settimana | previsioni dal 23 al 29 dicembre 2023

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 23 dicembre 2023) Come di consueto, ille DiPiù ha reso note leastrologiche dell'Fox dal 23 al 29. Il Toro riceverà una sorpresa, mentre il Sagittario potrà contare sul favore di Venere. Ecco tutte le indicazioni degli Astri per i dodici segni che compongono lo Zodiaco. ARIETE – Dovrete sfruttare questo periodo per cercare di fare pace, ma ci saranno anche incontri positivi da vivere con slancio e spensieratezza. Se ci sono progetti di coppia, sarà facile portarli avanti dal 2024. In ambito professionale, attenzione allo stress: sarà meglio rinviare gli eventi più importanti al prossimo anno. TORO – Torneranno le forti emozioni e lasi concluderà con una sorpresa. In coppia, dovrete chiarire i malintesi e le tensioni nate di ...