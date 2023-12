Operaio morto in cantiere a Torino | fermato un collega | “Non fu incidente ma omicidio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Non è stato unsul lavoro ma un presuntoa causare la morte di unedile originario di Napoli, caduto da una rampa di scale in unil 15 dicembre scorso. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Oltredora hannoun trentenne,della vittima, accusato dipreterintenzionale e chiamato in causa da testimonianze convergenti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giorno del decesso la vittima non era andata al lavoro per un’indisposizione, ma nel pomeriggio si era presentata ugualmente in(uno stabile in ristrutturazione in corso Ferrara, nella periferia nord del capoluogo piemontese) per incontrare due colleghi. Lì era scoppiata una lite con ...