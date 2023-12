OPERAIO ELETTRICISTA JUNIOR

(Di sabato 23 dicembre 2023) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 23/11/2023 SETTORE: PersonaleSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta Spa Società Benefit, filiale di Perugia, cerca per azienda cliente di Ponte San Giovanni operante nel settore elettromeccanica, n. 1 . La risorsa, inizialmente affiancata, si occuperà dell’installazione e della manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali. L’orario di lavoro è un full time di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì con orario spezzato. Si richiede il possesso di un titolo di studio tecnico in ambito elettronico/elettrotecnico. Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con prospettive di assunzione a tempo indeterminato . Settore: Installazione, manutenzione e riparazione Ruolo: Altro Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » il Giornale dell'Umbria - il ...

... a meno che non si tratti di problematiche modeste, l'Anammi consiglia di non improvvisarsi mai vigile del fuoco,o, in generale,specializzato. "Non fate gli eroi " avverte il ...120617 Nota azienda di Ornavasso cerca un/a aiuto, che si occupi dell'installazione e manutenzione di caldaie e climatizzatori. Richiesta massima serietà, non fumatori, ...HiRevo Mechanics 4.0 Veneto Orientale è la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ...HiRevo Mechanics 4.0 Liguria Piemonte è la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ...