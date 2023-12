ONU | Richiesta di aiuti per Gaza | tregua ignorata

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il Consiglio di Sicurezza dà l’approvazione con 13 voti favorevoli e due astensioni provenienti dagli Stati Uniti e dalla Russia Il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha finalmente approvato una risoluzione sulla guerra a, ma senza includere ladi unaimmediata. Nonostante il passaggio della seconda risoluzione in oltre due mesi di conflitto, la mancanza di una sospensione immediata delle ostilità ha deluso le aspettative. Gli Stati Uniti e la Russia si sono astenuti dal voto, mentre il testo ora chiede misure “urgenti” per garantire l’accesso umanitario e creare condizioni per una futura cessazione sostenibile delle ostilità. Non è chiaro il motivo del cambiamento nella formulazione, e la situazione rimane complessa con Israele che continua l’offensiva nonostante la pressione internazionale. Se ti va lascia un ...

Il consiglio di sicurezza dell'ha approvato la risoluzione sull'ingresso degli aiuti umanitari ... Per l'ex maggiore del Noe, Gian Paolo Scafarto, laè stata 1 anno e 10 mesi e 3 mesi per ...... la Rappresentante americana all', Linda Thomas - Greenfield ha ricordato che il diritto alla ... Come bloccare unaavente per scopo ultimo "accesso umanitario pieno, rapido, sicuro e senza ...Via libera alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si astengono Usa e Russia. Israele propone una pausa umanitaria di una settimana per liberare 40 ostaggi, Hamas fa muro.Dopo diversi giorni di rinvii, il Consiglio di sicurezza dell’ONU è finalmente riuscito a far passare un testo sulla guerra a Gaza, nonostante l’astensione degli Stati Uniti e della Russia. La risoluz ...