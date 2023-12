One Life | Hopkins brilla in un film commovente e necessario

Recensione, trama, cast del film One life (2023) per la regia di James Hawes, al cinema per Eagle Pictures dal 21 dicembre 2023 Source (locchiodelcineasta)

In sala con Eagle Pictures il dramma storico "" diretto da James Hawes con il Premio Oscar Anthony Hopkins: la storia vera di Sir Nicholas Winton che nel 1938 salvò a Praga 669 bambini ebrei. ...- - > Sono per noi i due film da vedere in sala a Natale, ovvero Foglie al vento , vincitore del Premio della Giuria a Cannes edi James Hawes con Anthony Hopkins, Johnny Flynn e Helena ...Anthony Hopkins in un’opera che, per quanto convenzionale, sa colpire al cuore: messaggio umanitario e bisogno di generosità disinteressata sono quanto mai attuali ...Nei giorni di Natale regalatevi buone visioni al cinema. Trama e recensione dei migliori film in sala (più uno in streaming). Su Amica.it ...