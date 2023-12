Ok alla risoluzione dell’Onu e spuntano nuovi video che incastrano Netanyahu Passa il testo sugli aiuti | ma senza tregua con l’astensione di Stati Uniti e Russia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 23 dicembre 2023) “Provedimostrano che Israele ha bombardato anche aree che dovevano essere sicure per i civili”: sono queste le conclusioni di un’indagine del New York Times in unche rivela come il governo israeliano abbia bombardato aree in cui aveva spinto i civili di Gaza dichiarandole sicure. A questo si aggiunge l’utilizzo da parte dell’esercito didi bombe MK-84 da 900 chili di peso (2.000 libbre), le più distruttive degli arsenali militari occidentali. Bombe che, secondo gli esperti militari Usa consultati dal NYT, non vengono quasi mai sganciate dalle forze statunitensi in aree densamente popolate, proprio per i rischi che rappresentano per la popolazione civile. Il caso Per analizzare le immagini, il NY T ha utilizzato uno strumento di intelligenza artificiale per scansionare le immagini satellitari del sud di Gaza ...