Oblak e il “nuovo” Atletico Madrid | “Difensivisti? Etichette Anche il City…”

(Di sabato 23 dicembre 2023) In una lunga intervista a Marca il portiere sloveno parla del felice momento dei Colchoneros, avversari dell'Inter agli ottavi di Champions League

ILATLETICO - Intervistato da Marca il portiere dell'Atletico, lo sloveno Jan Oblak, si è voltato indietro, ripensando alla crisi attraversata dalla squadra un anno fa, quando l'avventura in Champions League. I punti fermi della difesa, con la sicurezza in porta, si chiamano Savic e Gimenez. A -8 dal Real capolista e a -1 dal Barça terzo della classe, l'Atletico sogna di farsi avanti. Domenico Marocchino ha definito il quadro dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League sulla Rai a Calcio Totale. Per l'Inter ci sarà l'Atletico Madrid.