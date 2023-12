Nuovo disco del maestro Filippo Arlia e Danilo Rea | ' E il vento ti ascolterà'

Alfa debutta in gara al Festival di Sanremo 2024 , in arrivo un nuovo disco e il suo primo Forum di Assago Alfa , cantautore genovese classe 2000 e ... ()

Bologna – Remo Anzovino presenta il suo nuovo disco “Don’t Forget to Fly” martedì 5 dicembre a Bologna al Bravo caffè (ore 21.45 via Mascarella, 1). ... (lopinionista)

In arrivo un mini centro commerciale al confine con Saronno , sulla via Luigi Sampietro di Origgio . Non è ancora chiaro quali operatori commerciali si ... (ilnotiziario)

Il 15 dicembre ha segnato l'uscita dell'album 'E il vento ti ascolterà' del Maestro Filippo Arlia, in collaborazione con il rinomato pianista Danilo Rea, distribuito dal Movimento Classical. Lara Luppi presenta "Perspectives", un album di jazz che esplora le diverse prospettive della musica attraverso arrangiamenti scritti da Paolo Birro, con la collaborazione di Aldo Zunino e Adam Pache.