Nuovi ruoli nella finale di Ballando | “Ospiti vip in una veste speciale”

Leggi su biccy

(Di sabato 23 dicembre 2023) Stasera andrà in onda ladicon le Stelle e oltre alla gara per la vittoria, ci saranno delle novità. Milly Carlucci ha annunciato che scenderanno in pista dei vip (Alessandro Siani e Cristiana Capotondi) in: quelli di non ballerini per una notte. Oltre ai non ballerini però ci sarà anche Alberto Angela, che passerà per salutare i concorrenti.dicon le Stelle,. Ieri pomeriggio Milly a La Volta Buona ha svelato le novità delladi: “Dovete aspettarvi tante cose belle e delle situazioni mai viste. Poi ci saranno tante sorprese,. In questa ultima puntata ...