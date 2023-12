Nuoto di fondo | i Mondiali giovanili 2024 si disputeranno ad Alghero

... senza riserve, per concretizzare gli investimenti ottenuti ed intercettati dalPNRR: in tal ... La sua sensibilità in materia di "pari opportunità", e qui cito i corsi difinanziati dedicati ...... noti nel settore come "l'Everest del". Decisa a completare per prima il percorso senza ... Fair Play Una promozione inaspettata in uno spietatod'investimento sconvolge il rapporto di una ...L’Italia chiude la seconda tappa della Fesa Cup 2023-2024 di sci di fondo, andata in scena a St. Ullrich am Pillersee, in Austria, con diversi podi: vittoria di Martino Carollo nella sprint, piazze ...Una presa di posizione molto chiara. Come è noto, lo scorso 7 dicembre il CIO ha aperto agli atleti russi e bielorussi, dando loro modo di competere alle Olimpiadi di Parigi 2024 sotto lo status di "n ...