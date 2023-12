Nuoto | Cina | esclusa la partecipazione di Sun Yang alle Olimpiadi di Parigi 2024

(Di sabato 23 dicembre 2023) La Federcinese ha annunciato i propri criteri di qualificazionedi, con cui saranno selezionati gli atleti da portare ai Giochi. La notizia è che non ci sono possibilità di vedere al via il tanto discusso Sun, tre volte campione olimpico e undici volte campione mondiale poi squalificato per violazione delle norme antidoping per un periodo di quattro anni e tre mesi, decorrente dal 2020 alimpedì lo svolgimento di un test antidoping, distruggendo le fiale contenenti i suoi campioni. La federazione ha infatti annunciato che le modalità di qualificazione si baseranno sui risultati dei Mondiali del 2023, svolti la scorsa estate a Fukuoka (Giappone), e del, in programma il prossimo ...

Arriva la prima med agli a per l’ Italia agli Europei di Nuoto in vasca corta di Otopeni, in Romania. Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Chiara ... (oasport)

Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - Un gruppo di azzurri, coordinati dal tecnico Stefano Franceschi, sarà in collegiale in altura a Johannesburg, in Sudafrica, dal 30 dicembre al 21 gennaio. Questi i convoc ..."L'Italnuoto in salute in vista Olimpiade". Lo assicura il presidente della Federazione italiana, Paolo Barelli, ai microfoni di Radio Cusano ...