“Nulla di persecutorio” Il Comune non rinnova il contratto al “prete dei migranti”

... etc) da parte di un ente ad hoc : è un modelloed espropriatorio familiare " ma solo ... attraverso di essa, anche la Commissione UE, non appare perdisposta ad accettare ...La replica del sindaco Rapinese: 'Non c'èdi' "Non c'èdi- replica il sindaco Alessandro Rapinese " è in corso un cambio di normativa quindi semplicemente non ...Contratto in scadenza con la parrocchia per l'accoglienza dei minori non accompagnati e il sindaco di Como cambia modalità di gestione. Gli attacchi dalla sinistra ...Di nuovo arrestato lo stalker irriducibile e seriale Berardino Di Crescenzo, 57 anni, di Casoli. Ancora una volta ha perseguitato l’ex fidanzata S. B., 51 anni, di Orsogna. Dal 2019 una ...