Nottingham Forest-Bournemouth sabato 23 dicembre 2023 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Nuno Espirito Santo torna in Premier League

Anche perché adesso Mendes sembra aver spostato le sue attenzioni su un altro club di Premier League: il. Nelle ultime ore, ilha annunciato il cambio in panchina: fuori ...Bastano due vittorie per affermare che la crisi del Tottenham fosse solo passeggera I due successi contro Newcastle e, battuti rispettivamente 4 - 1 e 2 - 0, ci hanno detto che gli ...Manchester City sul tetto del mondo. La squadra di Pep Guardiola completa un 2023 memorabile vincendo anche il Mondiale per Club, ma preoccupa il ritardo in Premier League rispetto a Liverpool, Arsena ...Il Natale è alle porte, ma come ogni anno la Premier League non si ferma e si prenderà la scena con le sfide in programma nella giornata di oggi 23 ...