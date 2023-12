Notte di luce e solidarietà | la Messa di Natale alla Stazione delle Autolinee di Bergamo

(Di sabato 23 dicembre 2023). Si rinnova l’atteso appuntamento con ladipresso ladi. Per il quindicesimo anno consecutivo, la comunità disi riunirà per celebrare la magia delin un’atmosfera di condivisione e. La celebrazione, organizzata in collaborazione con Notèr de Bèrghem, Confesercentie Caritas, si terrà la sera della vigilia alle 21, regalando a tutti i presenti un’occasione unica per vivere l’arrivo del Santoin un contesto carico di significato. Le offerte raccolte durante la serata saranno devolute al progetto di accoglienza dei senza fissa dimora presso il Galgario, portando calore e sostegno a chi più ne ...

... a fare un poco di festa, pur in un mondo con tanti problemi, l'occasione di accendere qualcheartificiale in più per paura del buio e della. E non è tempo di auguri nemmeno se, con questi,...... in questo accavallarsi confuso di cose e di eventi, tu rimani sempre un gran faro diche ... La morte lo colse alle 2,30 didel 30 luglio 1930. Erano al suo capezzale la sorella Lia, la ...Questa settimana si sono registrati altri furti o tentati furti nel Morbegnese, precisamente nella notte di martedì a Cercino e a Traona. I furti non sono andati a segno a Traona, mentre a Cercino i ...C’è una ragione in più per visitare nel 2024 Marrakech. Archiviato il terremoto, la città ocra sarà teatro di una serie di eventi culturali, ...