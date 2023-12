Non ha alcuna speranza | Romano Prodi | quattro parole per cacciare Elly Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ci risiamo, ancora una voltanon perde occasione di attaccare il governo. Al centro il "no" alla ratifica del Mes. "Ratificarlo - spiega - non significa utilizzarlo. Quindi non costa proprio nulla. Se però l'Italia ha scelto di bocciarlo, unica in Europa, siamo davanti a una scelta assurda". Per l'ex presidente del Consiglio si tratta di una mossa che isola il Paese e che lo mette "sul piano di Orban". Eppure, tiene a ricordargli Repubblica, a ogni passo falso della maggioranza non corrisponde mai un passo avanti dell'opposizione. Almeno stando ai sondaggi pre-Europee. "È molto semplice - replica -. Il voto europeo, essendo proporzionale, spinge ogni partito a cercare di prevalere sugli altri. Il contrario del concetto di unità. E l'opposizione, divisa, non hadi rimontare su questa ...