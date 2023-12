Non fu incidente | fermato per omicidio un collega dell’operaio morto

(Di sabato 23 dicembre 2023) Un apparentesul lavoro si è rivelato essere un macabro, gettando una luce sinistra su un cantiere di ristrutturazione a Torino. Il 15 dicembre, un operaio edile napoletano perse la vita in circostanze misteriose, ma grazie all’intervento dei carabinieri della compagnia Oltredora, la verità è venuta a galla. La vittima, caduta in modo fatale da una rampa di scale nel cantiere di Corso Ferrara, aveva inizialmente sollevato dubbi sulla sicurezza sul lavoro. Tuttavia, l’indagine ha rivelato un’inquietante realtà: non fu un, ma un atto di violenza a causare la sua morte. I carabinieri, dopo aver raccolto testimonianze cruciali, hanno concentrato i sospetti su un trentenne,della vittima. Le indagini hanno scoperto che, nonostante una indisposizione, la vittima si era recata al ...

è stato un incidente sul lavoro ma un presunto omicidio a causare la morte di un operaio edile originario di Napoli, caduto da una rampa di scale in un cantiere a Torino il 15 dicembre scorso. I ...