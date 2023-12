No | Chiara Ferragni non è solo panna montata

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 23 dicembre 2023) Dovete sapere che la questione die di quei famosi pandori Balocco è diventata una questione anche giudiziaria: è stato aperto un fascicolo, si chiama “modello 45” nella burocrazia della nostra legge, visto che alcune associazioni dei consumatori hanno deciso di denunciare per truffa lariguardo a quell’operazione di beneficenza non legata alle vendite. Di questa vicenda ne ha parlato Giorgia Meloni, e conoscete tutte le polemiche che ci sono state. La cosa che mi fa più impressione è che qualcuno sostiene che i media stiano attaccando laperché “donna libera” che ha voluto combattere “il patriarcato”. Non è così. Ma occorre anche biasimare chi accusa lae il mondo degli influencer per il loro successo. Leggi anche “Ci ha ingannati”. Il sondaggio distrugge ...