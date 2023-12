“No allo shopping natalizio” Gli attivisti green puzzano di socialismo

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 23 dicembre 2023) Giuseppe Cruciani li chiama “quelli di Ultima (De)generazione”. E chissà cosa direbbe se fosse oggi in onda alla Zanzara di quanto successo oggi a Milano alla Rinascente, il negozio iconico per i regali di Natale e non solo. A dimostrazione che a forza di grattare i “verdi” alla fine si trova sempre il rosso del “”, oggi glihanno “turbato lo” (ma come parlano?) perché non vogliono “alimentare questo sistema consumistico e disumanizzante”. Cosa c’entra con l’ambiente? Mistero. Nel video condiviso online da Ultima Generazione, si sente uno dei componenti del blitz spiegare il perché di questo raid. “Vogliamo avere una voce come cittadini, non come consumatori”, dicono. Come se senza il consumo, senza i regali di Natale, senza l’economica di mercato, ci si ...