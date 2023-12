No Activity – Niente da segnalare | trailer della serie comica di Prime Video

(Di sabato 23 dicembre 2023)ha pubblicato ilufficiale di Nodaoriginalepiattaforma di streaming di Amazon, con Maccio Capatonda ed Emanuela Fanelli. Prodotta da Amazon MGM Studios e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay), scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti, diretta da Valerio Vestoso, la miniin sei episodi è un un adattamento di un forma australiano creato da Jungle Entertainment e sarà disponibile dal 18 gennaio 2024. “Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatricicentrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti ...

