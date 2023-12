NJPW | Hiroshi Tanahashi è il nuovo presidente della federazione

(Di sabato 23 dicembre 2023) Giornata per certi versi storica per lache ha annunciato questa mattina cheè diventato ile rappresentante legale. Una decisione presa dopo una riunione del consiglio di amministrazione e degli azionisti, in cui oltre alla nomina disi è proceduto a nominare Hitoshi Matsumoto e Taro Okada come direttori, con il ruolo di quest’ultimo che sarà part-time. In arrivo una conferenza stampa Naturale conseguenza di queste nomine è stato il passo indietro delTakami Ohbari e del direttore Michiaki Nishizawa. Laha annunciato che terrà una conferenza stampa il 26 dicembre per illustrare i cambiamenti, mentre ...

Japanese wrestling great Hiroshi Tanahashi has been named the new President and Representative Director of New Japan Pro Wrestling (NJPW). Takami Ohbari has been President and Representative Director ...