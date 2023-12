Nirvana | piselli e pirloni

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 23 dicembre 2023) Spencer Elden ora di anni trentadue deve essere un bel fuori di testa, se fino ai quindici anni era felice, come fosse la cosa più bella della sua vita, di essere il bambino colno fluttuante di quella foto e invece a trenta pensò bene di fare causa a quel che resta deie a tutti quelli coinvolti nella celeberrima copertina del celeberrimo album. In cui lui compare ignudo a quattro mesi in una piscina di Pasadena. E dovrebbe solo ringraziare la vita (Gracias a la vida, cantava Violeta Parra) per non essere stato abortito, eventualità di gran lunga superiore nella Pasadena degli anni Novanta a quella di diventare parte di un monumento del rock. Il bizzarro exno dovrebbe ormai essersela messa in saccoccia, infatti la causa la perse. Non fosse che decisamente più fuori di testa di lui sono i giudici della Nona Corte ...