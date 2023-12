Nirvana di Natale

(Di sabato 23 dicembre 2023) In questi giorni si vive in un contesto ambientale e culturale che genera emozioni. Siamo dentro una globale seduta psichica. Siamo diversi. Si esce dall’età anagrafica e si entra nell’età emotiva, che unisce senza distinzione bambini, giovani e anziani. Succede in noi che tutte le stimolazioni sensoriali natalizie, esterne arrivano all’ipotalamo, un piccolo gruppo di cellule poste nel cervello, dove vengono elaborate per diventare emozioni, conoscenza e poi “coscienza” di vivere giorni piacevoli. L’ipotalamo è il ponte di collegamento, e’ la finestra tra l’ambiente esterno e il mondo biochimico-fisiologico interno dell’organismo umano. Attraverso l’ipotalamo il corpo umano vive il, ben stimolato dai nostri cinque sensi a produrre un particolare “” di appagante serenità. Il sentimento di gratificazione, di serenità e di festa continua, ...

Altro che, mi ci vorrebbe un. Raccolgo gli ultimi neuroni funzionanti per dirti che del caso Ferragni la cosa veramente sospetta mi sembra l'assenza totale del signor Balocco dal ...... ma fin da ora è possibile acquistare i biglietti, anche come opportunità per un regalo di... il Carmina Burana di Carl Orff incontra idi Smell like teen spirits. I Coldplay abbracciano ...Riaperta la causa legale contro i Nirvana per i diritti d'immagine di Nevermind, celebre album della band grunge di Seattle ...Regalare un disco per Natale è sempre la migliore scelta. “Gerry Christmas” è il Natale di Gerry Scotti che unisce l’atmosfera dei classici ...