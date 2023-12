Nipote colpisce nonna con le forbici | è grave | potrebbe perdere un occhio

(Di sabato 23 dicembre 2023) Una donna di Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, di 84 anni, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere stata accoltellata dalche viveva con lei. Dietro ilgestoesserci la continua richiesta di soldi da parte del ragazzo a causa della sua...

All'alba di sabato 23 dicembre, l'anziana sarebbe stata colpita da diversi fendenti inferti, secondo le prime ricostruzioni, dal nipote al termine di una lite, nella casa dove i due abitano a Canosa ...È stato sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio il 25enne di Canosa di Puglia, nel nord Barese, che la scorsa notte avrebbe aggredito la nonna di 84 anni con cui viveva, al culmine di una ...