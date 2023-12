New entry al Grande Fratello | chi sono i nuovi inquilini

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 dicembre 2023) Novità in vista nella Casa del. Nella puntata di sabato 23 dicembre ci sarà spazio per l'ingresso di dueconcorrenti: le porte si apriranno per l'imprenditore Sergio D'Ottavi e lo stilista Stefano Miele. E si scoprirà anche la verità su Beatrice Luzzi che tornerà nella casa dopo l'assenza degli ultimi giorni. Alfonso Signorini, dunque, dovrà fare un po' di chiarezza su tutta la linea. E, tra le tante sorprese in studio, la famiglia Maddaloni al completo per Marco e il papà di Vittorio.