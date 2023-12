Neonata lasciata nella culla termica di una chiesa | il doloroso gesto d' amore

Accanto a lei non c'era niente: né un biglietto né un cambio. Alle 7:20 di questa mattina, unaè ...Unaè stataintorno alle 7:20 di oggi nella culla termica della parrocchia dedicata a San Giovanni Battista , nel quartiere Poggiofranco di Bari .all'alba nella culla termica del parroco A prenderla tra le braccia è stato il parroco, don Antonio Ruccia, allertato dal sensore che ha fatto squillare il suo cellulare. La bimba, ...Manovra, Giorgetti in audizione mercoledì. Gaza, Onu non chiede cessate il fuoco. Bari, neonata lasciata in culla di una chiesa. Usa, flusso record di migranti dal Messico. Serie A, Inter in campo ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...