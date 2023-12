Neonata lasciata nella culla termica di una chiesa a Bari | sta bene | pesa 3 | 5 kg e si chiamerà Maria Grazia

(Di sabato 23 dicembre 2023) Uno squillo che ha annunciato la vita. «Proprio come avviene nei racconti della nascita di Gesù, lì però non fu il trillo di un cellulare a urlare al mondo l'arrivo del figlio dell’Uomo ma la voce di un angelo», spiega sorridendo don Antonio Ruccia sacerdote della parrocchia dedicata a San Giovanni Battista del quartiere Poggiofranco di. È stato lui il primo a coccolare lache...

