Neonata lasciata in una chiesa a Bari | il parroco | «Si chiamerà Maria Grazia | da due giorni trovavo la culla termica aperta»

Leggi su open.online

(Di sabato 23 dicembre 2023) Silaritrovata anelladellaSan Giovanni Battista. A raccontarlo è don Antonio Ruccia, che da quasi dieci anni ospita la struttura nella sua parrocchia, nel quartiere Poggiofranco. «Quando i carabinieri mi hanno chiesto come volessi chiamarla ho risposto, come la Madonna che spero accompagni questa piccina per tutta la vita». La bambina sarebbe nata pochifa ed è stata ritrovata alle 7.320 di oggi 23 dicembre, quando è scattato l’allarme che ha fatto squillare il cellulare di don Antonio Ruccia. Dopo il ritrovamento, Ruccia ha portato la bambina al Policlinico di, dove è stata ricoverata nel reparto di ...