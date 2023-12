Neonata abbandonata | sospiro di sollievo su condizioni salute | svelato nome

Stando alla notizia diffusa dall'Ansa e riportata da Bari today la presenza della bambina è stata notata poco dopo le sette dal parroco don Antonio Ruccia. Nata da pochi giorni è statanella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista nel quartiere Poggiofranco. Trasportata al policlinico, è in buone condizioni, ricoverata in neonatologia. Il sacerdote ha ...Lasembra essere stata lasciata con molta discrezione nella culla. "Neppure la portiera del palazzo che guarda il gabbiotto con la culla si è accorta di qualcosa" , ha riferito il sacerdote ...Tre anni dopo l'ultima volta, la culla termica della chiesa di un quartiere di Bari torna a essere occupata da un neonato. Preso in consegna dal parroco ...L'amicizia tra Michelle Hunziker e Serena Autieri è ai titoli di coda La domanda sta rimbalzando a destra e a manca e fino a poche ore fa sembrava essere certezza. Non ...