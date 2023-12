Nel tunnel di Hamas a Gaza | dentro la rete sotterranea lunga centinaia di metri – Video

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Adnkronos) – Unutilizzato come basedall’organizzazione terroristicascoperto ieri dall’esercito israeliano sotto l’area di Issa, all’interno diCity. “Questa struttura multi-livello – spiegano le Idf nel post pubblicato su X – fungeva da postazione, per stoccaggio, nascondigli, comando e controllo, movimento di agenti tra diverse aree”. L’esercito dello Stato ebraico ha rilasciato quindi le immagini del, riprese da un punto di vita singolare, quello dell’unità Idf K-9, membro dell’unità cinofila pronto a svelare “ladidi”. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Ferdinando Savarese, conduttore della trasmissione Sprint2U, appuntamento settimanale in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha avuto come ospite ... (oasport)

Le immagini dall'interno riprese dall'unità cinofila dell'esercito israeliano Unutilizzato come base sotterranea dall'organizzazione terroristica Hamas scoperto ieri dall'...spiegano le Idf...... a sua volta, ha sottolineato che il Consiglio di Sicurezza Onu ha fallito ancora una volta...video di una bodycam che ritrae un cane addestrato dall'esercito mentre esplora uno di questi(Adnkronos) - Un tunnel utilizzato come base sotterranea dall'organizzazione terroristica Hamas scoperto ieri dall'esercito israeliano sotto l'area di Issa, all'interno di Gaza City. "Questa struttura ...L’anno che sta arrivando riserva per il porto un carico di interventi e accordi tali da mutarne non solo la fisionomia, ma anche la strategia. E non soltanto sulle banchine, perché non può certo sfugg ...