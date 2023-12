Nel suo nuovo libro Solo perché | un album illustrato stringato riassume i suoi principi esistenziali Scritto per bambini ma consigliato anche agli adulti | sono versi in rima | poesiole in distici che sintetizzano il suo modo di vedere e affrontare il mondo

(Di sabato 23 dicembre 2023) Star, sex symbol, cantastorie, padre e marito esemplare, cittadino responsabile, professore unitario, crede nei valori tramandati dal padre: onestà, coraggio, mai dire bugie, mai dire non posso. Il suo sense of humor, l’ironia e una disarmante simpatia e naturale capacità di comunicare hanno poi contribuito a fare di Matthew McConaughey, 54 anni, uno dei personaggi più popolari e amati dal pubblico americano. Matthew McConaughey: la sua carriera in 10 ruoli X ...

... don Antonio Ruccia, allertato dal sensore che ha fatto squillare ilcellulare. Ricoverata per accertamenti La bimba, nata da pochi giorni, è in buone condizioni di salute ed è ora ricoverata..."Quella" famigliapresepe ci è cara. Tanto. Troppo. Racconta una storia. Per chi crede, quel ... Togli la statuetta aggiunta e rimetti san Giuseppe alposto. Gli compete di diritto'. Gesù ...Il suo racconto sarebbe stato “lacunoso” e “confuso ... una sua amica e un amico di lui, a mangiare un panino nel fast food. «E’ una richiesta di archiviazione inaccettabile, non si può pensare che ci ...Rudy Zerbi e Holden hanno discusso nel daytime di Amici 2023 andato in onda ieri, 22 dicembre. L’insegnante ha convocato l’allievo per parlare delle cover e del suo comportamento: “A me non frega un ...