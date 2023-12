“Nel ’92 Messina Denaro e Graviano in platea al Costanzo Show | volevano ucciderlo”

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Adnkronos) – Nell'inverno del 1992, dopo le stragi mafiose in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i boss mafiosi Matteoe Giuseppe, parteciparono tra il pubblico del Maurizioal Teatro Parioli di Roma. Secondo quanto scrive Repubblica, che ha pubblicato la foto, i due si sarebbero

Pubblicato il 23 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Nell'inverno del 1992, dopo le stragi mafiose in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e ... ()

A chiudere la formazione dei cinque azzurri ecco il ritrovato Matteo Berrettini , attualmente° ...Rafael Nadal ma anche per un problema al piede che potrebbe far saltare l'esordio stagionale...Oltre il% della droga sequestrata quest'anno dai Carabinieri del Comando Provinciale partenopeo (...e (quasi) inedita molteplicità di droghe trovate dai militari dell'Arma in un appartamento...