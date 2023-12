Negoziante apre dopo il suo negozio | “Non c’è cosa più importante di mio figlio”

Leggi su dilei

(Di sabato 23 dicembre 2023) In un’epoca dominata dal burnout, dove il tempo sembra sempre più un lusso e i ritmi frenetici spesso ci portano a trascurare ciò che conta davvero, una storia ha risvegliato i cuori degli utenti del web. Un piccolo commerciante, Davide Za, titolare di un’attività in provincia di Lecce, ha fatto una scelta coraggiosa e piena d’amore. Nel pieno della settimana pre-natalizia, periodo di grande affanno per qualsiasi commerciante, ha deciso di chiudere le porte del suo. Non per un imprevisto o un contrattempo, ma per un motivo molto più dolce e significativo: assistere alla recita di Natale del suo bambino. In quel giorno, per lui, nulla era più. Un gesto, semplice e al tempo stesso potente, che ci ricorda che nonostante le pressioni, le priorità familiari devono sempre occupare un posto speciale nei nostri cuori. Alla fine, non è forse ...