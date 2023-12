NCIS e lo scontro tra civiltà | l' inquietante profezia nella celebre serie

(Di sabato 23 dicembre 2023) Vi proponiamo "Tele...Raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (-Unità anticrimine) Il confronto Israele-Hamas è ancora aperto ma sul piano della presa sui più giovani tutti concordano nel dire che Hamas ha avuto maggior effetto persuasivo. Un baluardo contro le narrazioni manipolatorie arabe è costituito da certetv americane che hanno il pregio di parlare a quelle generazioni in balìa della disinformazione Web. “” a modo suo dà un contributo. Racconta le gesta degli investigatori della Marina militare americana ed è disseminata di elementi simbolici riconducibili, pur se indirettamente, al conflitto mediorientale. Alla fine della terza stagione, per esempio, gli agenti devono indagare su una nave turca in relazione a un attentato che mette in pericolo di vita il caposquadra Gibbs. Il ...

...20 - Nuovi eroi 20:40 - Il cavallo e la torre 20:50 - Un posto al sole Rai 4 18:20 -New ... - UNITA' ANTICRIMINE - L'ATTENTATO - II PARTE 21:20 -TRA TITANI - 1 PARTE Canale 20 Mediaset 18:......mattina a Los Angeles da Cedric The Entertainer ( The Neighborhood ) e Wilmer Valderrama (), ...ANTOLOGICA O FILM TV Compagni di viaggio Daisy Jones & The Six Fargo Lezioni di chimica Lo...Da oggi e fino all’Epifania una ricca programmazione tra film, serie tv, con prime visioni ed esclusive e documentari; e poi gli show più amati come MasterChef Italia che torna il 14 dicembre su Sky ...