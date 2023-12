NBA | risultati della notte 23 dicembre | Domantas Sabonis trascina i Kings | vincono Nuggets e 76ers

Leggi su oasport

(Di sabato 23 dicembre 2023) Sei partite si sono disputate nella penultimaNBA in campo primasosta natalizia, che durerà un giorno solo dal momento che il giorno di Natale sarà quello con le tradizionali cinque partite una in fila all’altra. Andiamo a scoprire gli argomenti di scena per le scorse ore. Per i Philadelphia(20-8) 121-111 sui Toronto Raptors (11-17): il merito è del trio Tyrese Maxey-Tobias Harris-Joel Embiid, 97 punti in tre suddivisi tra i 33 a testa dei primi due e i 31 del terzo, che per un solo assist non trova la tripla doppia. Per i canadesi 31 di Pascal Siakam e 19 di Jakob Poeltl.anche i Denver(20-10) per 117-122 sui Brooklyn Nets (13-15): l’equilibrio viene spezzato solo nel finale, con Jamal Murray che mette a segno 33 punti ed è aiutato dei 31 e 11 rimbalzi di Nikola ...