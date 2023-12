Nave da crociera travolta dalle onde nel mar del Nord Il video realizzato dalle cabine passeggeri

(Di sabato 23 dicembre 2023) Paura nel mar deltra idella MS Maud, unadanorvegese, in balìa digigantesche durante il viaggio da Floroe, in Norvegia, a Tilbury, in Gran Bretagna, il 21 dicembre scorso. Laè stata poi trainata nel porto di BremerHafen, in Germania. Ihanno documentatoimponenti attraverso, evidenziando la forza della tempesta che ha causato la rottura delle finestre di alcuni ponti e l’interruzione dell’elettricità. Fortunatamente, tutti e 266 ie i 131 membri dell’equipaggio a bordo sono al sicuro. Ildelladain balìa delleL'articolo Secolo d'Italia.

Ladanorvegese MS Maud è stata rimorchiata nel porto di BremerHafen, in Germania. Mentre viaggiava da Floroe in Norvegia verso la città di Tilbury in Gran Bretagna, è rimasta intrappolata