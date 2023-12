Nave da crociera bloccata senza corrente nel mare del Nord | a bordo quasi 400 persone

(Di sabato 23 dicembre 2023) Un’onda anomala neldelha frantumato le finestre del ponte di unada, che ha così subito un’interruzione died è rimastada giovedì 21 dicembre a circa duecento chilometri dalla costa occidentale della Danimarca e a circa 330 chilometri dalla costa orientale della Gran Bretagna. Asi trovano 266 passeggeri e 131 membri dell’equipaggio, e tutti si trovano al sicuro. A conferla vicenda è stato il portavoce del Centro danese di coordinamento dei soccorsi, che sta procedendo alle operazioni per rimorchiare l’imbarcazione verso un porto danese. Lasi chiama MS Maud ed è di proprietà della società norvegese Hurtigruten Group. Era partita giovedì mattina da Floroe, in Norvegia, e ...

